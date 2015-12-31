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Расписание служб в Храме Рождества ХРИСТОВА
п.Славянка
июнь 2018 года
23.06 - в 16:00 Всенощное бдение.
24.06 - в 08:30 Божественная Литургия.

Православное радио "Радонеж" на волнах Ам-675Кц - с 22:00 до 23:00 ежедневно

Приятные покупки по поводу и без

Приятные покупки по поводу и без

Магазины «История игрушек» и «Артпостель» приглашают гостей и жителей Хасанского района сделать приятные покупки – к лету, к празднику, в подарок друзьям и просто для себя, для души. Вниманию своих посетителей торговые точки готовы предоставить богатый ассортимент высококачественных товаров по умеренным ценам и удобный сервис.
Не так давно в торговой сети «Артпостель» произошла внутренняя реструктуризация: магазины «История игрушек» и «Артпостель» укрупнились за счет ликвидации торгового отдела «Артпостель» в универмаге «Русь». Предпринятые шаги позволили …

7 апреля, 2017 | Подробнее

Прогноз погоды в Славянке

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Утерян телефон «Леново»

Утерян телефон «Леново»

Утерян телефон «Леново», новый, в п. Посьет. Прошу вернуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8-984-140-6202.

24 января, 2018 | Подробнее

Найдены 2 ключа

Найдены 2 ключа

Найдены 2 ключа (черный и серебристо-черный) от замка «Мультилок» на Манчьчжурке. Не ржавые, утеряны недавно, без брелка. Тел. 8-914-795-0530.

23 сентября, 2017 | Подробнее

Пропала собака

Пропала собака

3 февраля в с. Гвоздево со двора частного дома пропала собака породы ягдтерьер, окрас черно-коричневый, девочка, 1 год. За любую информацию о собаке конфиденциальность и вознаграждение гарантирую. Тел. 8-924-424-0366.

10 февраля, 2017 | Подробнее

Найдены документы

Найдены документы

Найдены документы на имя Крятовой Мухайе Тапивалдиевны. Обращаться по тел. 8-914-684-1495.

17 декабря, 2016 | Подробнее

Информационно-аналитическая газета Хасан пресс

Новости: Политика, Бизнес, Общество

Сладкий праздник — новый год!

Сладкий праздник — новый год! Роскошную коллекцию новогодних подарков приготовила для поклонников своей продукции фабрика «ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР». Заказы уже принимаются. Скоро Новый год! Это самый любимый праздник в России, который дарит надежду на лучшие перемены....

25 Ноя, 2016 | Подробнее

«ПРОФИ клиник»: теперь еще и поликлиника

«ПРОФИ клиник»: теперь еще и поликлиника Известный диагностический центр Приморья расширил спектр оказываемых услуг Приятная новость для тех, кто в наше непростое время столкнулся с проблемой оказания качественных медицинских услуг. В наступившем 2016 году во Владивостоке...

21 Янв, 2016 | Подробнее

Привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, не имеющих права управления транспортным средством

Привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, не имеющих права управления транспортным средством В связи с участившимися случаями на территории Хасанского района привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, не имеющих права управления транспортным средством, прокуратура Хасанского района разъясняет следующее. Правила дорожного движения подверглись значительным...

31 Дек, 2015 | Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ о правовой ответственности за организацию и проведение незаконной игорной деятельности

ИНФОРМАЦИЯ о правовой ответственности за организацию и проведение незаконной игорной деятельности Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлен запрет...

31 Дек, 2015 | Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию

ИНФОРМАЦИЯ о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию Федеральным законом от 14.12.2015 N 375-ФЗ внесены изменения в статьи 11 и 18 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” (далее – Закон), разрешающие...

31 Дек, 2015 | Подробнее

О взыскании штрафов за административные правонарушения

О взыскании штрафов за административные правонарушения Федеральным законом от 22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения» статья 32.2...

31 Дек, 2015 | Подробнее