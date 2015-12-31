Магазины «История игрушек» и «Артпостель» приглашают гостей и жителей Хасанского района сделать приятные покупки – к лету, к празднику, в подарок друзьям и просто для себя, для души. Вниманию своих посетителей торговые точки готовы предоставить богатый ассортимент высококачественных товаров по умеренным ценам и удобный сервис.
Не так давно в торговой сети «Артпостель» произошла внутренняя реструктуризация: магазины «История игрушек» и «Артпостель» укрупнились за счет ликвидации торгового отдела «Артпостель» в универмаге «Русь». Предпринятые шаги позволили …
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Найдены документы на имя Крятовой Мухайе Тапивалдиевны. Обращаться по тел. 8-914-684-1495.
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